Petra Kvitova a câștigat finala turneului WTA 1000 de la Miami Tenismena de origine ceha Petra Kvitova a caștigat turneul WTA 1.000 de la Miami, dupa ce a intrecut-o in finala pe kazaha Elena Ribakina, in doua seturi, cu scorul de cu 7-6, 6-2. Jucatoarea in varsta de 33 de ani, dubla campioana la Wimbledon in 2011 si 2014, a castigat astfel al noualea sau titlu la un turneu Masters 1000. „Tie-break-ul a fost probabil cel mai lung din cariera mea (n.r. 16-14) și cumva am reușit sa il caștig! Iubesc sa joc finale și sa ajung cat mai departe la turneele importante, probabil acesta este secretul meu”, a declarat Kvitova. ???? raise it HIGH ???? @Petra_Kvitova… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

