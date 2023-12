Stiri pe aceeasi tema

- ”Proiectul de lege al bugetului consolidat pe 2024 a fost aprobat de Parlament si merge la promulgare. Documentul a fost alcatuit in mod echilibrat, prioritatea catre investitii fiind completata cu grija fata de categoriile vulnerabile”, a scris, miercuri seara, pe Facebook, presedintele PNL, Nicolae…

- ”Ministerul Energiei nu are drept legal de control asupra furnizorilor din energie, dar – in calitate de ministru – am solicitat atat oficial, cat si public ANRE sa verifice modul in care furnizorii de pe piata de gaze si energie electrica respecta prevederile OUG27/2022. Avem un dialog constant si…

- Se pare ca nu doar comercianții au furat starul sarbatorilor de iarna, mult mai devreme decat era cazul ci și unii amatori de distracții. Deși petardele se folosesc oficial numai de Revelion iata ca unii „petrecareți” au inceput distracția mult mai repede. Prin toata Turda s-au auzit deja petardele…

- „Cei care au votat pentru reprezentanții bandiților, sa-și asume aceasta decizie, iar satele care au votat primari proeuropeni cu viziuni clare, trebuie sa fie primii care sa beneficieze de suportul care vine din partea țarilor Uniunii Europene”. Aceasta opinie a fost exprimata de președintele Parlamentului,…

- USR anunta ca a strans peste 75.000 de semnaturi pentru sustinerea legilor care interzic amplasarea salilor de pacanele in apropiere de scoli, locuri de joaca, spitale, biserici si centre culturale, la parterul blocurilor, la sate ori langa alte sali de jocuri de noroc, relateaza Agerpres. Dintre acestea,…

- Deputatul liberal, care este și vicepreședinte al Comisiei pentru aparare, ordine publica si siguranța naționala a Parlamentului, a participat, miercuri, la exercițiul de tragere cu muniție reala a sistemului de rachete sol-aer PATRIOT.

- In peste o suta de așezari din Ținutul Secuiesc de la noi din țara, etnicii maghiari au sarbatorit ziua autonomiei.Președintele Consiliului Secuiesc din Sepsi a organizat o ceremonie in Munții Carpați pentru suveranitatea Ungariei.Reprezentanții etnicilor Ținutului Secuiesc susțin ca vor acționa la…

- Consiliul Federatiei, camera superioara a Parlamentului rus, a aprobat miercuri legea ce prevede revocarea ratificarii Tratatului privind interzicerea totala a testelor nucleare, pe fondul conflictului in Ucraina si a crizei din relatiile cu Occidentul, scrie The Guardian.