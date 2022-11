Stiri pe aceeasi tema

- Bihorenii care iși incalzesc locuintele cu pompe de caldura si centrale electrice, intre care se numara si fostul fotbalist Mihai Nesu, acuza Guvernul de discriminare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Noua Ordonanta de urgenta a Guvernului care reglementeaza pretul la energia electrica va intra in dezbaterea Camerei Deputatilor, ca for decizional. Practic, actul normativ stabileste ca tarifele la electricitate pentru populatie si companii nu vor depasi 1,30 lei pentru un KWh. Astfel, va exista un…

- Executivul se reuneste maine dimineata pentru a aproba ordonanta de urgenta care prevede reglementarea preturilor la energia electrica. Antena 3 CNN prezinta documentul oficial. Guvernul se reuneste vineri, de la ora 9.00, potrivit unui anunt de presa. "Concluziile au fost stabilite nu neaparat ieri.…

- Ordonanța cu privire la plafonarea prețului lemnelor pentru foc Foto: pixabay.com RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Comisia economica a Senatului a amânat întocmirea raportului cu privire la ordonanța Guvernului prin care se plafoneaza prețul lemnului de foc. În aceste condiții,…

- Erling Haaland, atacantul lui Manchester City, arunca Premier League in aer. Cu golurile sale, 19 in 12 meciuri (14/8 in campionat), dar si cu salariul sau monstruos. Avand in vedere cifrele „de pe alta planeta" ale lui Haaland, suporterii celorlalte cluburi din Anglia au decis sa puna piciorul in prag.…

- Suma totala verificata de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) si transmisa spre decontare a depasit 5 miliarde de lei, informeaza joi institutia intr-un comunicat.Potrivit sursei citate, in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.118/2021, situatia…

- Traim vremuri in care cei mai mulți dintre romani se gandesc cum sa economiseasca bani in contextul creșterilor constante de prețuri din ultima perioada, inclusiv la energia electrica. Atunci cand te gandești sa reduci cat mai mult consumul energetic in propria locuința unul dintre primele lucruri pe…

- Subvenția de 50 de bani pentru combustibili, prelungita Foto: Adriana Tudose / RRA. Comisia de buget a Senatului a dat raport favorabil, fara amendamente, ordonantei de urgenta a Guvernului care prevede acordarea unei reduceri de pret de 0,5 lei pe litru de benzina si motorina pentru…