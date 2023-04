Petiție pentru respectarea dreptului la un mediu sănătos AER, Asociația de Ecoturism din Romania, a inițiat campania #faragunoaie, Dreptul la un mediu sanatos, prin care cere Guvernului respectarea art. 35 din Constituția Romaniei – rezolvarea problemelor de gestionare a deșeurilor și masurile care se impun pentru aplicarea legilor de protecție a mediului, conform Constituției. Concret, AER solicita masuri concrete pentru a rezolva urmatoarele […] The post Petiție pentru respectarea dreptului la un mediu sanatos first appeared on Suceava News Online . Citeste articolul mai departe pe svnews.ro…

