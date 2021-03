Stiri pe aceeasi tema

- Dupa constituirea unui nou consiliu științific la Muzeul Satului Banațean, urmat de revocarea rapida a scriitorului Walter Konschitzky, pe motiv ca acesta a fost colaborator al Securitații, a fost readus in actualitate și cazul lui Victor Neumann, director al Muzeului de Arta din Timișoara, acuzat de…

- Scriitorii și criticii de arta din Timișoara au facut o petiție in cazul Victor Neumann, managerul Muzeului de Arta. Din dosarul acestuia lipsește declarația pe proprie raspundere ca nu a colaborat cu Securitatea. Un document oficial al CNSAS atesta ca numele conspirativ „Hodos” a fost asociat in actele…

- Mai multi intelectuali timisoreni au initiat o petitie publica, prin care solicita presedintelui CJ Timis, Alin Nica, sa ia o masura in privinta directorului Muzeului de Arta, Victor Neumann, suspectat ca a colaborat cu Securitatea sub numele conspirativ “Hodos”. Semnatarii ii solicita lui Nica sa aratae…

- Romania a intampinat, in ultimii ani, situatii complicate in gestionarea principalelor probleme de securitate, a declarat Adrian Paraluta, seful Directiei Generale de Analiza din cadrul SRI, in cadrul conferintei MAS „Cum raspundem la crizele de securitate nationala?”, relateaza Mediafax. Adrian…

- Presedintele Partidului Socialistilor, Igor Dodon, s-a aratat nedumerit de faptul ca Maia Sandu a numit in componenta Consiliului Suprem de Securitate reprezentanți ai partidului sau politic, care nu au nicio atribuție fața de autoritațile executive ale statului.

- Un avion care a decolat joi de la Bucuresti cu destinatia Madrid a aterizat de urgenta la Timisoara dupa ce unei femei i s-a facut rau, a transmis antena3.ro. Potrivit primelor informații, o persoana aflata la bord a acuzat stari de rau și a leșinat. Aceasta și-ar fi pierdut cunoștința pentru cateva…

- In fiecare an, in saptamana 16 – 22 decembrie ne amintim de Revoluția din 1989, de cei care au luptat și s-au sacrificat atunci pentru a pune capat unui regim anacronic și pentru a readuce speranța unui popor care timp de aproape o jumatate de secol traia in teroare. Evenimentele petrecute la finalul…

- Directorul Interpolului Jurgen Stock avertizeaza ca se asteapta la o crestere ”dramatica” a infractionalitatii in timpul trimiterii dozelor de vaccin impotriva covid-19 - care inceput deja in unele tari, relateaza AFP, conform News.ro. Citește și: Poliția din Timișoara, LIPSITA de CONTROL…