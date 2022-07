Stiri pe aceeasi tema

- Variola maimuței este o infecție virala rara, provocata de un virus care aparține familiei poxvirusurilor. Majoritatea pacienților au o stare generala buna și raman in izolare pentru a se recupera. Organizația Mondiala a sanatații a transmis un avertisment, semn ca situația este din ce in ce mai tensionata…

- SEMNAL DE ALARMA, nu te aventura in zone periculoase, nu-ți lasa copiii nesupravegheați, atunci cand sunt in apa. De cele mai multe ori, astfel de tragedii se produc fie pentru ca persoanele respective nu știu sa inoate foarte bine, fie intra in ape unde curenții sunt puternici sau in locuri unde nivelul…

- Demolarea unei biserici este „un act tulburator si neavenit”, iar solutia mutarii sau translatarii, in masura posibilului, este „aprioric mai buna decat punerea la pamant” a acesteia, a transmis Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane. Acest mesaj este legat de conflictul dintre administrația…

- Angajații din creșele din Cluj-Napoca au declanșat, marți, 7 iunie, o greva japoneza și poarta și poarta in timpul serviciului banderole albe pe braț in semn de protest fața de situația grava in care au auns dupa adoptarea unei legi care prevede trecerea creșelor de la primarii la inspectorratele școlare…

- PNL, prin vocea sefului organizatiei municipale, Ciprian Ciucu, il critica pe Nicusor Dan pentru faptul ca el si directorii din Primaria Generala nu fac toate eforturile pentru a se debloca anumite investitii.

- Un sfert de milion de cazuri noi cazuri de cancer ovarian sunt diagnosticate anual la nivel global, iar aceasta afecțiune are cea mai mica rata de supraviețuire intre cancerele intalnite la femei. Cancerul ovarian ocupa locul 7 ca frecvența intre cancerele la femei și reprezinta a 5-a cauza de deces…

- In Saptamana Mondiala a Imunodeficiențelor primare, marcata in perioada 22-29 aprilie, specialiștii atrag atenția ca peste șase milioane de oameni sufera de tulburari imunitare congenitale, la nivel global, și au nevoie de imunoglobulina pentru tratamentul lor. Saptamana Mondiala a Imunodeficiențelor…

Razvan Ciortea, subprefectul de Cluj care este și președintele PSD Turda a fost prezent in aceasta dimineața la locul tragediei de pe Nicolae Teclu, unde doi adulți și patru copii și-au pierdut viața...