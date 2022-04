Stiri pe aceeasi tema

- „Este rezultatul propriei mele situații, trebuie sa o iau ca atare. Inconvenientul este ca nu am legatura intre interfon și casa și trebuie sa sun ca sa imi deschida soția poarta. In continuare, prioritatea mea este sa ma adresez CEDO, nu am comentat decizia instanțelor, dar nu mi se poate da o decizie…

- Traian Basescu: Nu demisionez din Parlamentul European Traian Basescu. Fostul presedinte al României, Traian Basescu, afirma ca nu are de ce sa-si dea demisia din functia de europarlamentar, pe care o detine în prezent dupa ce, recent, Înalta Curte de Casatie si Justitie a decis…

- Adriana Saftoiu, fost purtator de cuvant Administratia Prezidentiala, a declarat, marti, in direct la Romania TV, ca ar vrea sa fie reluate declaratiile pe proprie raspundere de necolaborare cu Securitatea, in contextul in care Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit ca fostul presedinte Traian…

- Fostul președinte al țarii, Traian Basescu, a ajuns la spital de urgența. Acesta s-a simțit rau dupa ce a primit decizia definitiva de colaborator al Securitații. Potrivit unor surse, Traian Basescu a acuzat miercuri dureri de inima și i s-a facut rau in Parlamentul European. Fostul președinte are 70…

- Catalin Drula a declarat ca Traian Basescu ar trebui sa demisioneze din Parlamentul European si sa isi ceara scuze poporului roman pentru ca l-a mintit atata timp. Reactia vine dupa ce ICCJ a stabilit ca fostul sef al statului este fost colaborator al Securitatii. „Cand esti dovedit definitiv ca ai…

- Președintele interimar al USR, Catalin Drula, a declarat miercuri, 23 martie, ca fostul președinte Traian Basescu, declarat definitiv colaborator al Securitații comuniste inainte de 1990 de Inalta Curte, trebuie sa prezinte scuze romanilor „pentru ce a facut și pentru ca ne-a mințit atata timp” și sa…

