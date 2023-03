Stiri pe aceeasi tema

- Participantii la manifestarile dedicate Zilei Libertatii Secuilor, organizate la Monumentul Secuilor Martiri din Targu Mures, au adoptat, vineri, o petitie adresata autoritatilor statului, prin care solicita Guvernului „sa inceapa tratative despre statutul Tinutului Secuiesc cu reprezentantii legitimi…

- Se apropie 15 martie, ziua maghiarilor de pretutindeni, iar „autonomia” așa-zisului „ținut secuiesc” apare din nou in spațiul public. La fel ca in ceilalți ani - cel mai probabil - tema va disparea rapid din agenda publica actuala dupa aceasta data.Participantii la manifestarile dedicate Zilei Libertatii…

- Consiliul National Secuiesc a venit cu solicitarea la manifestarile dedicate Zilei Libertatii Secuilor, organizata la Targu Mureș, dorind ca discuțiile sa fie purtate in autoritațile romane și „reprezentanții legitimi ai poporului secuiesc”.

- Participantii la manifestarile dedicate Zilei Libertatii Secuilor din Targu Mures au adoptat, vineri, o petitie adresata Guvernului si președintelui Iohannis in care cer autonomia Tinutului Secuiesc si inceperea tratativelor in acest sens intre autoritatile statului si Consiliul National Secuiesc (CNS).

- Oficialii vor cere Guvernului de la București sa recunoasca autonomia Ținutului Secuiesc. Aceștia au avut mai multe incercari de acest fel, chiar și in Parlamentul Romaniei. Aceasta comemorare va avea loc la monumentul Secuilor Martiri, unde sunt așteptați liderii politici separatiști din mai multe…

- Prefectura Mureș a initiat, astazi, demersurile pentru relocarea celor trei ursi a caror prezenta a inceput sa fie semnalata frecvent in intravilanul municipiului Targu Mures, in special in zona Platoului Cornesti si a Gradinii Zoologice. Relocarea este necesara deoarece interventiile repetate de alungare…

- Mii de oameni protesteaza duminica in centrul Chișinaului, la o acțiune organizata de Miscarea Pentru Popor. Participanții cer Guvernului sa achite integral facturile cetațenilor pentru lunile de iarna și scandeaza „Jos guvernarea!”. Potrivit unimedia.info, oamenii poarta in maini pancarte, dar și o…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu a declarat miercuri in emisiunea Talk News de la Prima News TV, despre protestul angajatilor spitalelor CFR in fata institutiei, ca nimeni nu doreste sa desfiinteze spitale, sa dea oameni afara, din contra, se doreste un act medical mai bun, astfel ca demersul…