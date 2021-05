Stiri pe aceeasi tema

- Japonezii sunt tot mai speriați ca se apropie Olimpiada. Se tem ca odata cu venirea atleților straini și a tehnicienilor, se vor inmulți cazurile de COVID. Mai ales ca Japonia se confrunta cu un nou val de imbolnaviri. De astazi, mai multe regiuni nipone au intrat in carantina.

- Mai mult de 200.000 de oameni au semnat o petiție online lansata miercuri care solicita anularea Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Petiția a fost formulata de un fost candidat la postul de guvernator la Tokyo și un avocat. Fiind postata pe platforma change.org, petiția se adreseaza presedintelui…

- Jocurile Olimpice de la Tokyo de anul acesta ar putea avea loc fara spectatori, a declarat vineri pentru AFP conducatoarea comitetului de organizare japonez, Seiko Hashimoto, cu mai putin de trei luni inaintea evenimentului. Deși inițial se punea problema desfașurarii Jocurilor Olimpice fara spectatori…

- Japonia a decretat stare de urgența cu trei luni inaintea Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Jocurile Olimpice, programate inițial in vara lui 2020, au fost decalate din cauza pandemiei.JO sunt programate sa inceapa pe 23 iulie, fix peste 3 luni. Conducerea statului a anunțat noi masuri in Capitala și…

- Din cauza raspandirii masive a coronavirusului in intreaga lume, anularea Jocurilor Olimpice de la Tokyo ramane in continuare o optiune. „Ar trebui sa anulam Jocurile fara ezitare, daca nu mai este posibil” ca acestea sa fie organizate in aceasta vara, a declarat Toshihiro Nikai, intr-un interviu acordat…

- Japonia a anuntat, marti, ca va elibera in apele marii peste un milion de tone de apa contaminata de la centrala nucleara Fukushima. Centrala a fost distrusa in 2011 de un puternic tsunami generat de un cutremur cu magnitudinea de 9 grade pe scara Richter. Decizia Japoniei ar putea infuria vecinii sai,…

- Bianca Pascu, 32 de ani, nu a prins biltetul de Japonia , ea clasandu-se pe locul 17 la Cupa Mondiala de la Budapesta Cu cinci luni inainte de startul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, sportul romanesc cauta sa-și mareasca delegația. Prima care a avut șansa de a se alatura celor 59 de "tricolori" deja…

- Agentia de presa japoneza Kyodo News a scris, marti, ca Jocurile Olimpice de la Tokyo se vor desfasura in aceasta vara fara spectatori din tari straine, pentru a preveni raspandirea coronavirusului, informeaza lequipe.fr. Aceasta masura, luata de guvernul japonez, se refera si la Jocurile…