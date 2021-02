Petititia, semnata deja de peste 2.600 de persoane, a fost initiata pe platforma Organizației neguvernamentale Declic si cere Bisericii Ortodoxe sa renunțe la partea in care bebelușii sunt scufundați in cristelnița. Un alt bebeluș MOARE inecat in cirstelnița, BOR da vina pe Dumnezeu ca „a ingaduit aceasta incercare” „Modificați ritualul botezului”, este solicitarea Declic catre Biserica Ortodoxa Romana, dupa ce un copil a murit in urma scufundarii in cristelnița, in timpul botezului. Kelemen Hunor are alta opinie fața de Florin Cițu: Nu exista acord. Punct „Nu cerem anularea practicii…