Lansarea ultimului film din seria James Bond, amânată pentru 2021

Lansarea "No Time to Die", ultimul film din franciza "James Bond" cu Daniel Craig, va fi amânată până anul viitor, au anunţat realizatorii vineri, scrie Variety.Filmul va intra în cinematografe pe 2 aprilie 2021, cu un an mai târziu decât era planificat. "No Time to… [citeste mai departe]