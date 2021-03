Petiție online pentru demiterea primarului Timișoarei. Câte semnături s-au strâns până acum Locuitorii din Timișoara strang semnaturi pentru un referendum de demitere a primarului USR PLUS Dominic Fritz. Pana in acest moment, 863 de persoane s-au semnat. Pe langa petiția in format electronic, zeci de oameni s-au oferit sa stranga semnaturi și in varianta clasica, pe suport de hartie, scrie Demnitatea.info . Motivul invocat in petiție, element obligatoriu potrivit legii, este „nesocotirea de catre PRIMAR a intereselor generale ale colectivitatii locale și neexercitarea atributiilor ce ii revin, potrivit legii in pandemie, inclusiv a celor pe care le exercita ca reprezentant al statului”.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

