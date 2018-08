Stiri pe aceeasi tema

- Asociația „Calea Neamului” și „Frația Ortodoxa Sfantul Mare Mucenic Gheorghe” au inițiat o acțiune de strangere de fonduri in vederea confecționarii de costume populare pentru ansamblul folcloric „Florile Zagonului” și pentru sprijinirea activitații acestuia. Acțiunea a fost lansata in mediul online,…

- Protest in Bucuresti fata de Codul Administrativ. Aproape 200 de persoane protesteaza in Piața Constituției fața de adoptarea Codului Administrativ și fața de prevederea privind desființarea pragului de 20 la suta pentru folosirea limbii materne in administrația publica. Mai multi protestatari poarta…

- Protestatarii poarta costume populare si au drapelul in maini. Acestia se tem ca in institutii va fi introdusa limba maghiara ca a doua limba oficiala, astfel ca autoritatea statului va fi diminuata in unele zone. Actiunea este organizata de Forumul Civic al Romanilor din Covasna, Harghita…

- Forumul Civic al Romanilor din Covasna, Harghita si Mures si Asociatia ”Calea Neamului” au transmis, vineri, o scrisoare deschisa presedintelui Klaus Iohanis in care-i solicita sa nu promulge Legea privind Codul Administrativ al Romaniei. Organizatiile semnatare sustin ca ”limba maghiara dobandeste…

- Cateva sute de romani din județele Covasna, Harghita și Mureș vor merge duminica, 29 iulie, la București, pentru a protesta fața de prevederilor Codului Administrativ votat, recent, de parlamentarii Camerei Deputaților, for decizional. Marșul, organizat de Forumul Civic al Romanilor din Covasna, Harghita…

- De aproape zece ani scriu, documentat, despre situația relațiilor romano-maghiare din Transilvania in general și despre relațiile romano-maghiare din județele Covasna și Harghita in mod special. Sunt nascut și crescut in Covasna, la Sfantu Gheorghe. Am o lucrare de licența, una de masterat iar recent…

- Marti, 26 iunie 2018, de la ora 10,00, vor avea loc manifestari dedicate Zilei Drapelului pe platoul din fata Monumentului Ostasului Roman din Carei. Asociatiunea ASTRA Despartamantul ,,Aurel Coza,, Carei va invita sa luati parte la cinstirea Drapelului romanesc si sa aduceti fiecare cate un steag…

- Reprezentantii comunitatii romanesti din judetele Covasna si Harghita, locuite majoritar de maghiari, reclama „lipsa cronica” de finantare de catre autoritati a proiectelor culturale menite sa contribuie la pastrarea identitatii nationale. Dr. Ioan Lacatusu, unul dintre liderii comunitatii romanesti…