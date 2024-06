Stiri pe aceeasi tema

- Anumiți profesori vor primi mai mulți bani! Ministrul Educației, Ligia Deca, propune o majorare a cuantumului sumelor acordate profesorilor care au și atribuții de scanare și de incarcare a lucrarilor pentru examenele naționale, scrie Gandul . Anumiți profesori vor primi mai mulți bani In contextul…

- O modificare de proporții a fost anunțata pentru examenul de Bacalaureat și pentru Evaluarea Naționala din anul 2024. Schimbarea metodologiei ii afecteaza enorm pe elevi, dar și pe profesori. CITEȘTE AICI TOT CEEA CE TREBUIE SA ȘTII DESPRE NOILE MODIFICARI EXTREM DE IMPORTANTE!

- Elevii reincep cursurile miercuri, 8 mai, dupa vacanța de Paște in care au intrat din 27 aprilie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației. Dupa vacanța de Paște, se va desfașura ultimul modul al anului școlar 2023-2024, potrivit Hotnews. Elevii se vor intoarce la școala pentru modulul…

- LEONI Romania, parte a grupului LEONI, unul dintre cei mai importanți producatori de sisteme de cablaje la nivel global, susține angajamentul fața de educație și premiaza performanța copiilor angajaților. Potrivit unui comunicat de presa al companiei, parinții elevilor care obțin o medie a notelor de…

- Profesorii corectori de la Evaluarea Naționala și examenul național de Bacalaureat 2024 vor fi in centre de examen, nu vor mai putea evalua lucrarile elevilor de acasa, așa cum s-a intamplat in cazul simularilor examenelor naționale, ... The post CORECTAREA LUCRARILOR Profesorii corectori de la Evaluarea…

- Bani mai mulți pentru unii profesori. Ligia Deca, ministrul Educației, a spus ca anul acesta va crește suma cu care vor fi platiți profesorii implicați in desfașurarea examenelor naționale la vara. „Ceea ce pot spune cu siguranța este ca va fi o creștere fața de anul trecut și o vom anunța in scurt…