PETIȚIE împotriva construirii unui nou supermarket în zona Moara de Foc Dupa ce a aparut informatia potrivit careia Lidl ar urma sa deschida un supermarket in zona Moara de Foc, acolo unde se afla acum fabrica de paine Compan, pe net a inceput sa circule o petitie menita sa stopeze acest proces. Redam textul petitiei: Nu construirii unui nou magazin Lidl in zona Moara de Foc, Iasi! Lantul de magazine german Lidl intentioneaza demararea constructiei unui supermarket de dimensiuni mari in zona Moara de Foc din Iasi. Pentru acest proiect Lidl

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

