- Un accident grav a avut loc, joi, pe DN1, in județul Bihor. Un barbat si un copil au murit, iar alti doi minori si o femeie au fost raniti dupa ce autoturismul in care se aflau s-a rasturnat. Accidentul a avut loc in jurul orei 14.00, pe DN 1 (E60), in localitatea Uileacu de Cris, […] Source

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2022 pentru completarea articolului 43 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat.

- Un tanar din Bihor și-a injunghiat fratele și și-a lovit fara mila mama. Barbatul a incercat sa raneasca un polițist cu un cuțit și ar fi distrus mai multe mașini dintr-o parcare. Oamenii legii au fost sesizați și au intervenit de urgența la fața locului. Tanarul a fost dus la secție, iar in urma cu…

- Nicolae Dumitru, un barbat din comuna prahoveana Dumbravesti, cunoscut cu antecedente penale, a fost condamnat la inchisoare cu suspendare si la plata unor daune morale catre un agent de politie din Prahova, fiind gasit vinovat pentru ultraj.

- Articolul VIDEO Exercițiu pe drumul european E85, pentru testarea reacției in cazul unui accident in lanț, cu multe victime se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Șoferii care au circulat joi, la pranz, pe DN2 E85 au putut surprinde, in apropiere de Buzau, o desfașurare impresionanta de forțe. Parea…

- Cu ajutorul unui sistem automat de detectie si constatare a abaterilor rutiere, șoferii care vor incalca legislația rutiera vor fi sancționați automat, fara sa mai fie opriți in trafic de polițiști.

- Șoferii trebuie sa fie foarte atenți la cateva detalii, pentru ca noile modificari ale Codului Rutier au intrat in vigoare. Sancțiunile vor fi mult mai aspre pentru șoferii care sunt tentați sa incalce regulile de circulație.

- Moartea lui Beata Molnar, femeia de 30 ani pe care iubitul sau a ucis-o in Bihor, crima recunoscuta de barbat, aduce din nou in atenția publica discuția despre violența de gen. Și ridica intrebarea: ce putem face sa oprim moartea urmatoarei victime? Dincolo de sentința, inchisoare, excludere, responsabilitatea…