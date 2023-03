Stiri pe aceeasi tema

- Peste 130 de eurodeputati au semnat o petitie in favoarea crearii unui impozit asupra averii celor foarte bogati la scara internationala, pentru a participa „la tranzitia ecologica si sociala”. Inițiatorii propun impozitarea averilor incepand de la 50 de milioane de dolari.

- 17.674 de persoane au murit in Turcia și 3.377 in Siria, potrivit datelor oficiale. Bilanțul confirmat al deceselor din cele doua țari zguduite de cutremure a ajuns la 21.051. Alte mii au fost raniți.

- Un dosar de defaimare introdus de K Kawshigan, director la o companie de drone, sustine ca daunele sunt pentru a acoperi pierderile de venituri si investitii, precum si pentru „programe de reabilitare si terapie necesare pentru a depasi trauma avuta”, potrivit documentelor instantei.In procesul, care…

- Procurorii federali americani au confiscat in ianuarie active de aproape 700 de milioane de dolari de la fondatorul FTX, Sam Bankman-Fried, in mare parte sub forma de actiuni Robinhood, potrivit unui dosar al instantei de vineri, transmite Reuters, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai…

- O fetița in varsta de 8 ani din India, care urma sa moșteneasca o avere de 61 de milioane de dolari, a fost admisa calugarița intr-un ordin religios strict, dupa ce a renunțat la placerile lumești.

- Grupul Wagner a recepționat un transport de arme din Coreea de Nord, un semn al influneței crescute și rolului tot mai mare pe care aceasta grupare de mercenari ruși o joaca in razboiul din Ucraina, a declarat un oficial al administrației americane pentru Reuters.

- Gazduirea Cupei Mondiale la fotbal nu a fost doar o ocazie ca Qatarul sa se promoveze, ci a adus și o atenție sporita asupra problemelor statului in privința drepturilor omului. Pentru a face fața controverselor, autoritațile au cheltuit milioane de dolari pentru a primi sprijinul unor celebritați,…