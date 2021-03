Ungaria nu considera Rusia ca fiind o amenintare directa pentru teritoriul sau, dar intelege si respecta faptul ca alte state membre ale NATO gandesc in mod diferit, a declarat la Bruxelles ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, in finalul unei reuniuni cu omologi din Alianta nord-atlantica, relateaza miercuri MTI.



Ca membru angajat al NATO, Ungaria a fost mereu loiala fata de aliatii sai, a asigurat Szijjarto in fata ziaristilor, amintind ca tara sa a contribuit la actiunile NATO de intarire a flancului sau estic si va continua sa sustina "securitatea si perceptia de securitate"…