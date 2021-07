Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Lucescu, antrenorul lui Dinamo Kiev, a declarat dupa partida Ucraina - Austria de pe Arena Naționala (Euro 2020) ca naționala României ar putea progresa la comanda selecționerului Ungariei, Marco Rossi.​Deși cu foarte mici șanse de a se califica în optimile Euro 2020, Ungaria…

- Liderii statelor G7 au indemnat China, in finalul summitului de la Cornwall, sa "respecte drepturile omului" ale minoritatii musulmane uigure din regiunea Xinjiang, precum si in Hong Kong, exprimandu-se totodata in favoarea cooperarii cu Beijingul "in interes reciproc", potrivit comunicatului final…

- Cooperarea economica a intarit relatiile dintre Ungaria si Romania "prin cateva succese comune", a afirmat vineri ministrul Afacerilor Externe si Comertului, Peter Szijjarto, dupa intalnirea cu ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui, transmite MTI potrivit Agerpres.…

- Romania este cea mai importanta destinatie de afaceri pentru Ungaria, cu peste 14.000 de companii maghiare prezente cu investitii in Romania, ocupand locul doi ca importator al produselor unguresti, spune secretarul general al Camerei de Comert si Industrie a Ungariei, Peter Dunai.