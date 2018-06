Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo, i-a transmis omologului sau maghiar, Peter Szijjarto, despre importanța susținerii cooperarii Ucrainei cu NATO pe fundalul agresiunii rusești, a declarat secretarul de presa al Departamentului de Stat al SUA, Heather Nauert, dupa intalnirea dintre Pompeo și Szijjarto…

- Guvernul ungar a adoptat marti un memorandum prin care cere NATO adoptarea unei noi politici fata de Ucraina, care sa-i protejeze pe etnicii ungari din Transcarpatia, document ce va fi trimis prim-ministrilor din toate statele membre ale Aliantei si secretarului general al NATO, informeaza MTI. Guvernul…

- Ministrul de externe ungar, Peter Szijjarto, a declarat joi ca retragerea de catre Kiev a legii vizand interzicerea dublei cetatenii trebuie sa fie doar un "prim pas", daca Ucraina vrea sa demonstreze seriozitatea aspiratiilor sale euro-atlantice, transmite MTI, informeaza Agerpres.Seful diplomatiei…

- Republica Moldova s-a calificat, aseara, in finala concursului Eurovision 2018. Tot aseara, aluturi de Moldova s-au mai calificat in finala si Serbia, Ungaria, Ucraina, Suedia, Australia, Norvegia, Danemarca, Slovenia si Olanda.

- "Suntem obligati sa ne angajam intr-o dezbatere permanenta cu Bruxellesul cu privire la faptul ca drepturile migrantilor trebuie respectate, in timp ce in Transcarpatia sunt 150.000 de maghiari care au dreptul fundamental de a trai in propria lor casa in siguranta si de a-si vorbi limba", a declarat…

- Seful diplomatiei ungare Peter Szijjarto a acuzat miercuri Uniunea Europeana (UE) ca pune drepturile migrantilor inaintea celor ale minoritatii maghiare care locuieste in vestul Ucrainei, informeaza agentia de presa MTI. "Suntem obligati sa ne angajam intr-o dezbatere permanenta cu Bruxellesul…

- Ucraina pregateste o 'a treia lovitura' impotriva minoritatilor nationale, prin solicitarea presedintelui Petro Porosenko ca parlamentul sa aprobe o lege privind sanctionarea dublei cetatenii intr-o procedura de urgenta, a declarat marti ministrul de externe ungar, Peter Szijjarto, relateaza MTI.Prima…

- Ungaria se afla in pragul alegerilor parlamentare. Libertatea iți prezinta cine este Viktor Orban, actualul premier și principalul favorit la caștigarea unui nou mandat de prim-ministru. Alegerile din Ungaria vor avea loc, duminica 8 aprilie. De la inceputul celui de-al doilea mandat de prim-ministru…