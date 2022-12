Stiri pe aceeasi tema

- Canalele de comunicare in ceea ce priveste razboiul din Ucraina trebuie mentinute pentru a contracara riscul de escaladare, a declarat joi, la Lodz (Polonia), ministrul de externe ungar, Peter Szijjarto, in cadrul unei reuniuni a Consiliului de Ministri al Organizatiei pentru Securitate si Cooperare…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a condamnat joi, la reuniunea Consiliului Ministerial al Organizatiei de Securitate si Cooperare in Europa, desfasurat in Polonia, "atrocitatile" comise de fortele armate ruse impotriva civililor si infrastructurii civile din Ucraina, conform Agerpres.…

- Ministrul de externe al Macedoniei de Nord, Bujar Osmani, a carui tara va prelua presedintia prin rotatie a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), a anuntat joi, la Lodz (Polonia), ca tara sa isi va axa mandatul pe lupta impotriva traficului de persoane, transmite EFE.…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a contestat joi mentinerea Rusiei in cadrul Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), in cursul unei interventii prin video-conferinta in fata Adunarii Parlamentare a acestei organizatii internationale, care s-a reunit la Varsovia, relateaza…

- Polonia i-a refuzat delegatiei ruse intrarea pe teritoriul sau pentru o reuniune ministeriala a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), informeaza vineri AFP, care il citeaza pe purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Externe polonez, potrivit Agerpres. Fii la curent…

- O misiune a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa se va deplasa vineri in Armenia, pentru a evalua situatia umanitara din aceasta tara si a relansa negocierile dintre Erevan si Azerbaidjan, a anuntat miercuri sefa diplomatiei franceze, informeaza AFP. Fii la curent cu cele…

- Organizația pentru Securitate și Cooperare in Europa (OSCE) a condamnat anexarea celor patru regiuni (din Ucraina, n.r.) la Rusia. Dupa cum se precizeaza pe site-ul organizației, OSCE considera acest pas ilegal, care incalca principiul integritații teritoriale, care sta la baza principiilor OSCE…

- Separatistii prorusi din estul Ucrainei l-au condamnat luni la 13 ani de inchisoare pe un angajat al Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), pe care l-au acuzat de ”inalta tradare”, scriu agentiile ruse de presa, relateaza AFP, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele…