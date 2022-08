Stiri pe aceeasi tema

- Rusia este pregatita sa discute despre un schimb de detinuti cu Statele Unite, prin intermediul canalelor diplomatice existente, a transmis vineri ministrul rus de Externe Serghei Lavrov, in contextul in care in urma cu o zi sportiva americana Brittney Griner a fost condamnata in Rusia la 9 ani de inchisoare,…

- Cecenul Ramzan Kadirov, care s-a remarcat in ultima perioada mai degraba prin filmulețe pe TikTok, seriale penibile cu un fals Zelenski și mesaje pe Telegram, anunța ca autoritațile ruse dezvolta un „plan de demilitarizare” pentru țarile NATO. Kadirov s-a laudat ca a discutat deja despre planul „demilitarizarii…

- Președintele american Joe Biden a declarat joi ca summitul NATO de la Madrid a fost unul "istoric", referindu-se la decizia de a invita Finlanda și Suedia sa adere la alianța militara, relateaza CNN. Liderul de la Casa Alba a anunțat un nou ajutor militar de 800 de milioane de dolari pentru Ucraina…

- Statele Unite, ”profund intristate” de moartea a cel putin 1.000 de persoane intr-un ”cutremur devastator” in Afganistan, au anuntat miercuri ca examineaza un raspuns umanitar, fara a exclude sa discute direct cu talibanii la putere la Kabul si al caror guvern nu a fost recunoscut de Washington, relateaza…

- UPDATE „Zi ocupata. Intalniri importante”, a transmis președintele Volodimir Zelenski pe Telegram, adaugand ca este incantat sa ii cunoasca pe cei patru lideri europeni care au mers joi in Ucraina. Cancelarul german a transmis un mesaj pe Twitter prin care a anunțat ca Zelenski a acceptat o invitație…

- Istvan Kovacs (37 de ani) a debutat intr-o finala europeana, la prima ediție de Conference League, jurnaliștii peninsulari reproșandu-i ca nu l-a eliminat pe Senesi: „Trebuia pedepsit. Abraham era in situație iminenta de gol”. Roma a invins cu 1-0 pe Feyenoord, cucerind la Tirana primul sau trofeu continental.…

- Ambasada Rusiei in Romania a transmis un mesaj pentru internauții care s-au declarat dornici sa doneze organe sau sange pentru a-l salva pe președintele Vladimir Putin, dupa apariția unor știri in presa occidentala conform careia ar fi bolnav. Ambasada le mulțumește tuturor ”suporterilor” și neaga faptul…

- rammstein comenteaza Scandalul aderarii la NATO: Erdogan cere capul a treizeci de „teroriști” Sa vedeti acum media internaționala cum o sa-l atace pe erdogan!!..va fi un al doilea Putin!!.. Deja Gyuri Soroș a dat semnalul!!.. Si nu va fi singurul atacat de Gyuri, se pare ca si președintele croației…