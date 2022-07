Stiri pe aceeasi tema

- Vineri seara, Peter Imre s a stins din viata dupa o lunga lupta cu cancerul.In 2010, omul de afaceri a numit fost director general la Adevarul Holding.Peter Imre a murit la varsta de 60 de ani intr o clinica din Bucuresti.Cunoscutul om de afaceri era casatorit cu Marina, fiica lui Teodor Melescanu,…

- Ramona Badescu și-a dorit mult sa devina mama, astfel ca visul ei a devenit realitate. Relația dintre actrița și soțul ei italian s-a schimbat dupa ce au devenit parinți. Vedeta face naveta intre Romania și Italia, insa nu o deranjeaza. Zborurile scurte nu ii dau batai de cap Ramonei Badescu și se intoarce…

- 632 – A murit profetul Mahomed , intemeietorul religiei islamice (n. cca. 570). 1663 – Batalia de la Ameixial – victoria Portugaliei impotriva Spaniei a consolidat independența țarii. 1838 – Prima biblioteca publica din București a fost deschisa la Colegiul Sf. Sava. 1897 – Cinematograful „ Lumiere…

- Un moment unic in istoria orașului și a comunitații, cu o incarcatura emoționala deosebita, a avut loc in aceasta zi la Mioveni. La aniversarea celor 107 ani, veteranul de razboi Constantin I. Nastase, a devenit cel mai varstnic general al Armatei Romane, fiind avansat de la gradul General de Armata…

- Jean de la Craiova este impreuna cu Paula de 27 de ani, iar artistul nu se afișeaza prea des cu soția in public. Partenera lui este extrem de discreta și sta departe de lumina reflectoarelor. S-a speculat de multe ori ca Jean de la Craiova și-a inșelat soția, insa artistul nu a recunoscut niciodata.…

- Minodora a izbucnit in plans in emisiunea lui Catalin Maruța in timp ce povestea despre problemele de sanatate pe care le are mama sa. Artista a locuit timp de o luna jumatate la hotel pentru a fi aproape de spitalul in care era internata cea care i-a dat viața. Mama cantareței a fost operata de urgența,…

- Anunțul a fost facut pe pagina de Facebook a teatrului național din Craiova."A incetat din viața actorul și profesorul Remus Margineanu, societar de onoare al Naționalului craiovean. Domnului Margineanu ii datoram inființarea școlii de teatru din Craiova. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!" este mesajul…