- Regizorul american Peter Bogdanovich, laureat cu Oscar pentru filmul devenit clasic "The Last Picture Show" (1971), a murit la 82 de ani, a informat joi publicatia The Hollywood Reporter, citata de EFE. Fiica sa, Antonia Bogdanovich, a declarat publicatiei ca cineastul s-a stins din viata…

- Regizorul american Peter Bogdanovich, laureat cu Oscar pentru filmul devenit clasic „The Last Picture Show” (1971), a murit la 82 de ani, a informat joi, 6 ianuarie, agenția EFE, preluata de Agerpres . Fiica sa, Antonia Bogdanovich, a declarat publicatiei Hollywood Reporter ca cineastul s-a stins din…

- Toader Barsan a murit marți, pe 4 ianuarie 2021. Romania a mai pierdut un om de valoare! Era meșter popular și ambasador al turismului maramuresean, care a adus numele țarii noastre de multe ori la rang inalt prin creațiile sale, care ajungeau sa valoreze și 100.000 de euro.

- Scriitorul, traducatorul si criticul literar italian Gianni Celati a murit duminica, 2 ianuarie, au anuntat luni mai multe companii mass-media din Italia. Celebrul scriitor s-a stins din viața la varsta de 84 de ani.

- Actorul Geoffrey Rowe, cunoscut pentru interpretarea personajului Jethro, a murit la varsta de 72 de ani. Comediantul s-a stins din viața la scurt timp dupa ce a fost infectat cu virusul SARS-CoV-2.

- Heath Freeman s-a stins din viața la doar 41 de ani. Decesul a fost anunțat de Joe S. Montifore, managerul acestuia. El era cunoscut pentru rolurile sale din seriale de succes precum ”Bones” și ”NCIS”. Fiul actorilor Isabelle Adjani și Daniel Day-Lewis, Gabriel-Kane Day-Lewis, a postat un mesaj de regret. Conform…

- A murit petru Anghel, fost presedintele Asociatiei Clubul Amiralilor si in timpul mandatului dumnealui, a fost ridicat monumentul Crucea Marinarilor, dedicat tuturor marinarilor eroi si este situata pe faleza Cazinoului din Constanta.A murit petru Anghel, fost presedintele Asociatiei Clubul Amiralilor.…

- De-a lungul anilor, multe genreații de elevi au invațat gramatica limbii romane dupa manualelel realizate de profesorul Ștefania Popescu. Mulți elevi au avut in ghiozdane “Gramatica practica a limbii romane”, manulaul pe a carui coperta apre numele reputatei profesoare de Limba și Literatura Romana.…