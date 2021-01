Stiri pe aceeasi tema

- Fortele de ordine americane sunt in alerta, dupa ce au primit informatii cu privire la posibile proteste ale unor extremisti inarmati in toate cele 50 de state si in capitala Washington, pe 20 ianuarie, cand Joe Biden va prelua conducerea tarii. In apropiere de Washington a fost arestat un barbat care…

- Trupele Garzii Naționale din toata țara sunt trimise la Washington DC pentru a descuraja o repetare a revoltei de pe 6 ianurie care s-a soldat cu decese. FBI a avertizat ca susținatorii lui Trump pun la cale „proteste armate” la Capitoliul SUA și la toate celelalte capitolii din țara. Esplanada…

- O sustinatoare apriga a lui Joe Biden in timpul campaniei, cantareata Lady Gaga urmeaza sa interpreteze imnul national - Star Spangled Banner - la ceremomnia investirii democratului, la Washington, la 20 ianuarie. Ea este o obisnuita a unor evenimente importante, dupa ce a interpretat imnul…

- Publicul nu va avea acces la Capitoliu in timpul investirii lui Joe Biden in functia de presedinte al Statelor Unite la 20 ianuarie, a anuntat luni sefa interimara a Politiei Capitoliului din Washington, Yogananda Pittman, citata marti de DPA, potrivit AGERPRES. Deputatul USR Emanuel Ungureanu…

- Vicepresedintele american în exercitiu Mike Pence va asista, la 20 ianuarie, la ceremonia de învestire a presedintelui ales Joe Biden, au relatat mai multe media americane, în contextul în care presedintele în exercitiu Donald Trump, care nu va lua parte la ceremonie, este…

- Fostul presedinte Traian Basescu sustine ca Donal Trump este un om politic marunt, bolnav de putere si care se pune pe el deasupra intereselor tarii lui, dupa ce presedintele american a indemnat zecile de mii de protestatari stranși la Washington sa mearga spre Capitoliu."Trump! “We're making America…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat, duminica, ca va participa la protestele cate vor avea loc la Washington, pe 6 ianuarie, in ziua in care Congresul se va reuni pentru a certifica voturile din Colegiul Electoral si a declara victoria in alegeri a presedintelui ales Joe Biden, transmite…