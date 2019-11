Stiri pe aceeasi tema

- Cantarețul britanic Pete Doherty, in varsta de 40 de ani, a stat doua zile in arest la Paris pentru consum de droguri. Acesta a fost eliberat sambata și amendat cu 5.000 de euro, informeaza AFP, citata de Agerpres. Pete Doherty a fost arestat in noaptea de joi spre vineri la scurt timp dupa ce a […]…

- Un cecen care primise cetatenia franceza in 2008 a fost condamnat sambata de o instanta din Paris la 10 ani de inchisoare, conform solicitarii procurorilor care au sustinut ca acuzatul fusese "emir" al unui grup jihadist din Siria, in 2013 si 2014, transmite AFP.Khassanbek Tourchaev era…

- Cantaretul britanic Pete Doherty a fost plasat in custodia politiei la Paris joi seara, dupa ce a fost interpelat in timp ce cumpara cocaina, scrie Agerpres dupa o informare AFP. Fostul membru al trupei Libertines, in varsta de 40 de ani, care s-a opus arestarii, se afla intr-o stare de ebrietate…

- Justin Timberlake a devenit cea mai recenta "victima" a lui Vitalii Sediuk, dupa ce a fost atacat, la Saptamana modei de la Paris, de reporterul ucrainean, devenit celebru gratie farselor sale de pe covorul rosu, care au vizat nume mari din showbiz, precum Brad Pitt, Bradley Cooper si Adele, scrie…

- Nick Carter, membru al grupului Backstreet Boys, si sora lui, Angel, au obtinut un ordin de restrictie inmpotriva fratelui lor, cantaretul Aaron Carter, care a dezvaluit recent ca sufera de mai multe boli psihice.