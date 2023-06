Stiri pe aceeasi tema

- Clipe dificile pentru soțul Ilenei Stana Ionescu. Actorul de renume, care a interpretat zeci de roluri pe scena Teatrului Național din București, a fost internat la Spitalul de Urgența Floreasca, dupa un incident ce a avut loc in locuința sa. Afla in randurile de mai jos cu ce probleme de sanatate se…

- Zvonul conform caruia președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, ar fi facut infarct a aparut miercuri seara pe Twitter , intr-o postare care cita un ziar cu simpatii kurde care, ulterior, a modificat știrea, vorbind doar despre episodul unei raceli puternice. Vicepreședintele Turciei, Fuat Oktay,…

- Nu este pentru nimeni un secret faptul ca Hailey Bieber a trecut prin clipe grele in ultima vreme din cauza comentariilor rautacioase din mediul online. Soția lui Justin Bieber recunoaște ca are probleme mintale. Partenera de viața a celebrului cantareț a fost amenințata cu moartea, iar Selena Gomez…

- Inainte de Paște, cu doar doua saptamani, doi foști concurenți de la Mireasa pentru fiul meu au ajuns de urgența la spital cu fiul lor. Din cauza unor probleme de sanatate, baiețelul a trebuit sa stea internat, iar pentru cuplu nu a fost deloc o perioada ușoara sa-și vada fiul la perfuzii, pe un pat…

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi este internat la terapie intensiva din cauza unor probleme cardiace, a declarat pentru AFP un membru al anturajului sau. Ulterior, informația a fost preluata și de Reuters.In varsta de 86 de ani, Berlusconi, care a intrat si iesit din spital in ultimii ani, se…

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi este internat la terapie intensiva din cauza unor probleme cardiace, a declarat pentru AFP un membru al anturajului sau.In varsta de 86 de ani, Berlusconi, care a intrat si iesit din spital in ultimii ani, se afla la Spitalul San Raffaele din Milano.

- Adrian Minune se confrunta cu dificultati in prezent, fiind internat in spital din cauza unor probleme de sanatate. Intreaga sa familie il sprijina in aceasta perioada dificila. Conform fanatik.ro, Adrian Minune a fost dus de urgenta la spitalul Ponderas, unde a fost supus unor investigatii medicale.…

- Adi Minune a fost internat de urgența in spital, dupa ce a acuzat stari de rau. Cunoscutul manelist se afla sub supravegherea medicilor, care l-au supus unor analize, printre care și unui test pentru Covid-19.Seara de joi s-a tranformat intr-un coșmar pentru Adi Minune și pentru familia lui. Manelistul…