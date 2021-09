Stiri pe aceeasi tema

- Abdul Rashid Shirzad, un interpret afgan care l-a salvat pe Joe Biden in 2008, a ramas blocat in Afganistan și s-a ascuns in Kabul. El a cerut sprijin pentru a fi evacuat, cei care l-au ajutat au fost reporterii CNN. Inițial, Abdul Rashid Shirzad a primit promisiuni din partea colaboratorilor americani.…

- Vicepreședintele SUA, Kamala Harris, trebuia sa ajunga marți in capitala Vietnamului cu un zbor din Singapore. Plecarea lui Harris catre Hanoi a fost intarziata insa cu cateva ore din cauza ”unui incident de sanatate anormal”, asemanator cu așa-numitul ”sindrom Havana”, potrivit BBC și CNN . Aeronava…

- O postare publicata pe contul de Twitter al Casei Albe prezinta o conferința video susținuta de președintele Joe Biden și echipa sa de securitate naționala. Casa Alba pare sa fi dezvaluit din greșeala identitațile și locațiile oficialilor din domeniul serviciilor de securitate din Orientul Mijlociu.…

- Frontierele Statelor Unite raman in continuare inchise pentru calatorii internationali, indiferent daca sunt vaccinati sau nu, a anuntat Casa Alba, invocand raspandirea rapida a variantei Delta a coronavirusului, o decizie luata in pofida apelurilor la reciprocitate in special ale europenilor, transmite…

- Presedintele american Joe Biden a acuzat vineri retelele sociale ca favorizeaza „uciderea oamenilor”, dupa ce secretarul de presa al Casei Albe, Jen Psaki, a recunoscut ca administratia Biden se afla in contact regulat cu Facebook pentru a se incredinta ca sunt promovate „naratiunile” corecte despre…

- Aproximativ 20.000 de afgani care au asistat armata SUA, în special ca translatori, au solicitat în aceasta etapa sa fie evacuati de Statele Unite, a declarat joi Casa Alba, precizând ca acest numar nu include familiile, relateaza La Libre și Agerpres. Acesti afgani si familiile…

- Statele Unite inca analizeaza o solicitare din partea premierului interimar din Haiti Claude Joseph pentru trimiterea de trupe care sa ajute la securitatea infrastructurii esentiale, dupa asasinarea presedintelui Jovenel Moise, a declarat luni purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, transmite…

- Administratia Joseph Biden a condamnat vehement, miercuri, atacul "oribil" soldat cu moartea presedintelui statului Haiti, Jovenel Moise, informeaza postul MSNBC si agentia Associated Press. "Mesajul adresat poporului din Haiti este ca avem de-a face cu o tragedie. Este o crima oribila si…