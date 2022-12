Petardele și artificiile, un adevărat pericol pentru viața animalelor Pasarile risca sa sufere traumatisme sau sa moara din cauza stresului, iar aricii pot iesi mai repede din hibernare si sa ramana fara resurse pana la primavara, din cauza zgomotului produs de artificii si petarde. Acestea sunt doar catvea dintre pericolele la care sunt expuse animalele in perioada sarbatorilor. „Legat de caini si de pisici, e si mai complicat. Veterinarii din toate clinicile primesc extrem de multe solicitari de a elibera retete pentru sedative in perioada asta, din cauza ca sunt foarte multi catei si pisici atat de stresati, incat au nevoie de asa ceva. Sunt foarte multi catei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pasarile risca sa sufere traumatisme sau sa moara din cauza stresului, iar aricii pot iesi mai repede din hibernare si sa ramana fara resurse pana la primavara, din cauza zgomotului produs de artificii si petarde, avertizeaza Oana Vasiliu, medic veterinar la Centrul de animale salbatice al Fundatiei…

- Bradul de Craciun din Piața Venezzia a reușit sa starneasca un adevarat scandal la Roma. Pomul, insoțit de doua panouri solare gigantice, menite sa alimenteze ghirlandele luminoase, arata „urat”, spun criticii, iar inițiativa primariei este „o batjocura”, transmite The Guardian.

- START… Municipiul Vaslui a imbracat haine de sarbatoare, joi seara, odata cu aprinderea iluminatul festiv din centrul orașului. Deși temperaturile sunt foarte scazute, vasluienii au ieșit cu mic cu mare din case pentru a vedea bradul de Craciun, dar și pentru a urmari repertoriul soliștilor care au…

- Targul de Craciun din Piața Victoriei a fost deschis oficial astazi, evenimentul incluzand un concert TM Groove & friends. 50 de casuțe ale comercianților ii așteapta pe timișoreni la targul organizat conform unui proiect arhitectural al asociației sibiene „Events for Tourism”, organizator tradițional…

- In ultimii ani, la Centrul Regional HIV-SIDA de la Spitalul Clinic de Boli Infectioase „Sf. Parascheva”, s-a dublat numarul pacientilor diagnosticati cu acest virus. Sunt depistati inclusiv pacienti care abia au implinit varsta de 18 ani, desi in urma cu doi ani, varsta minima de infectare era de 21…

- Situația este din ce in ce mai grea in Ucraina unde spitalele din Kiev nu mai au apa din cauza penelor de curent. Unitațile medicale din Ucraina au instalat generatoare pentru a face fața bombardamentelor rusești de rutina care au degradat rețeaua electrica a țarii. Dar cand Rusia a vizat luni instalațiile…

- Societatea pe acțiuni „Apa-Canal Chișinau” se afla intr-o situație precara, fapt care este rezultatul unui tarif care nici pe departe nu acopera costurile operaționale și obligațiunile operatorului. De asemenea, intreprinderea se confrunta cu dificultați ca urmare a semnarii in 2013 a acordurilor de…

- Dupa ce a fost grav ranit, scapat fiind din brate de nuntasi, Liviu Filimon i-a chemat in judecat pe patru tineri pe care ii considera responsabili de incident. Liviu Filimon, mirele care a fost grav ranit dupa ce a fost scapat din brate de nuntasi, in urma cu exact un an, in Baile Felix, si al carui…