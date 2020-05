Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Clujului a declarat ca se așteapta la o scadere a veniturilor la bugetul municipiului, în luna aprilie, chiar de trei ori mai mare decât în luna precedenta, din cauza starii de urgența. Astfel, daca în martie, Clujul a fost pagubit de 7 milioane de lei, luna…

- Cantareata americana Mariah Carey a inregistrat, din autoizolare, o versiune a piesei „Hero”, in semn de omagiu pentru lucratorii din prima linie in lupta cu Covid-19, anunța news.ro.Artista a publicat inregistrarea pe YouTube la inceputul weekendului si aceasta a fost vizionata de peste 500.000…

- Organizația Internaționala a Muncii (OIM) din cadrul ONU avertizeaza ca numarul joburilor pierdute din cauza crizei generate de pandemia de COVID-19 se va ridica la 195 de milioane.Unda de șoc care lasa atat de mulți oameni șomeri ar urma sa loveasca, scrie The Guardian, pana la sfarșitul primaverii,…

- Seful Sectiei I de Pneumologie din cadrul Spitalului de Pneumologie din Iasi, medicul Radu Crisan, se afla in prima linie in lupta cu noul coronavirus. In ciuda programului extenuant, reuseste sa-si administreze canalul de Youtube, acolo unde invita oamenii „sa inteleaga mai bine medicina“.

- In contextul pandemiei de coronavirus din intreaga lume, un cuplu din India s-a gandit sa aiba amintire pe viața de la situația actuala prin care trec, astfel ca și-au numit cei doi copii: Corona și Covid.

- Pentru ca pandemia de COVID-19 a dus la suspendarea majoritații competițiilor sportive și pentru ca suporterii iși doresc, totuși, sa vada fotbal, mai multe țari din intreaga lume au decis sa cumpere drepturile TV pentru liga naționala de fotbal din Belarus. COVID-19 | Liga din Belarus risca sa fie…

- Numarul total al infectarilor este de 658 de persoane, dintre care peste 400 la Moscova. Președintele Putin și-a anulat deplasarea la Sankt Petersburg și se va adresa in orele urmatoare populației in legatura cu situația coronavirusului.De astazi, la Moscova sunt inchise salile de cinema, cluburile,…

- O papusa uriasa reprezentând virusul Covid-19 a fost arsa de participantii la o sarbatoare publica din Mumbai, scrie Mediafax. Imaginile de la Holika Dahan, sarbatoarea programata în martie în sudul Indiei au ajuns virale. Papusa incendiata a fost botezata Coronasur.În…