Stiri pe aceeasi tema

- Efectul suplimentelor cu omega 3 asupra riscului de boli de inima, accident vascular cerebral sau deces ar fi insignifiant sau inexistent, conform rezultatelor unui studiu realizat in Marea Britanie, publicat miercuri si citat de agentiile Xinhua si Reuters. O noua analiza sistematica efectuata de Cochrane,…

- Mai multi arheologi au lansat un apel joi in legatura cu nevoia implementarii unor actiuni urgente pentru a salva mii de situri istorice din Arctica, care "dispar cu rapiditate" din cauza modificarilor climatice, un fenomen de doua ori mai pronuntat in regiunea Polului Nord decat in celelalte zone ale…

- Timp de cinci ani, un fermier din Kenya a surprins, folosindu-se de o camera video, viața familiei sale, a satului sau și a daunelor produse de schimbarile climatice, iar totul se regasește in documentarul „Thank you for the rain!”, care va fi proiectat luni la Timișoara.

- Puntea dintre Europa si SUA va supravietui in pofida oricaror divergente existente asupra comertului, schimbarilor climatice si acordului privind programul nuclear iranian, a declarat joi, la Londra, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, transmite Reuters, informeaza Agerpres.''Puntea…

- Mare parte din cei mai vechi copaci baobab din Africa, unii datand chiar din vremea Greciei antice, au murit brusc, in ultimul deceniu, din cauza schimbarilor climatice, arata un studiu al carui coautor este cercetatorul roman Adrian Patrut de la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj.

- Papa Francisc a pledat sambata in fata liderilor din industria petrolului pentru trecerea la energii "curate" si a avertizat ca schimbarile climatice risca sa distruga omenirea, relateaza Reuters. "Civilizatia are nevoie de energie, dar folosirea energiei nu trebuie sa distruga civilizatia", a declarat…

- Oamenii de stiinta care au lucrat in cadrul unei echipe internationale au identificat 44 de gene care determina o crestere a riscului de aparitie a unor episoade depresive majore si au descoperit ca toti oamenii poarta cel putin o astfel de gena, informeaza Reuters. Descoperirea lor ar putea sa explice…