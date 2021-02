Aproape o treime dintre speciile de pești de apa dulce ar putea disparea, se arata intr-un raport al mai multor organizații care avertizeaza cu privire la un "declin catastrofal". Potrivit raportului, 80 de specii au disparut deja, 16 doar in ultimul an, scrie BBC, potrivit digi24.ro. Totodata, populatiile de pesti migratori au scazut cu trei sferturi in ultimii 50 de ani. In aceeasi perioad