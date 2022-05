Stiri pe aceeasi tema

- Doi frați, in varsta de 17 și 21 de ani, au murit, dupa ce au cazut intr-o balta escavada din apropierea raului Olt. Eforturile salvatorilor au fost in zadar, iar cei aflați la fața locului au fost nevoiți sa constate ca tinerii au decedat. Tragedia a avut loc in localitatea Ionești.

- Sambata, Comisariatul Județean Buzau al Garzii Naționale de Mediu a fost sesizat cu privire la faptul ca pe cursul de apa Balaneasa in zona UAT Cozieni sunt pești morți, dar nu se știe momentan cauza. Reprezentanții ABA-Buzau Ialomița s-au deplasat alaturi de comisarii Garzii de Mediu Buzau pentru a…

- Comisarii Garzii de Mediu Buzau au prezentat bilanțul primelor patru luni de controale, iar din totalul de 224 de inspecții, 51 au fost inspecții planificate și 173 neplanificate. Cele neplanificate au vizat respectarea condițiilor din actele de reglementare, sesizari / petiții sau autosesizari, controale…

- O femeie de 51 de ani a murit, joi, 21 aprilie, lovita de un tren, in localitatea Bucea, județul Cluj.Polițiștii au fost semnalați cu privire la un incident petrecut in dimineața zilei de joi, 21 aprilie, in apropierea stației CFR Piatra Craiului, din localitatea Bucea, județul Cluj. O femeie a fost…

- Conducerea Colegiului Economic ”Partenie Cosma” din Oradea a deschis o ancheta dupa ce, pe TikTok, au aparut imagini cu elevii unei clase a XI-a care prajesc mici in sala de clasa. Elevii au primit note scazute la purtare, potrivit ebihoreanul.ro. Imaginile au fost surprinse in urma cu cateva saptamani,…

- Comisarii Garzii de Mediu Buzau continua acțiunile de verificare a respectarii normelor de mediu, iar, dupa ce in ultima vreme, mai mulți agenți economici din județ s-au trezit cu controale și amenzi, nici primariile comunelor nu au fost scutite. Astfel, ca urmare a unor sesizari, comisarii s-au deplasat…

- Comisarii Garzii de Mediu Buzau au demarat o ancheta, in urma unei sesizari referitoare la funcționarea fara respectarea normelor de protecție a mediului a unei turnatorii de fonta, pe amplasamentul fostei S.C. ELARS S.A. Ramnicu Sarat. Ajunși la fața locului, comisarii Garzii de Mediu au constatat…

- Doua recipiente cu mercur au fost gasite de un campulungean langa fosta uscatorie a blocului D28, din municipiu. Panicat, locatarul a sunat la 112, iar la locul faptei s-au deplasat Garda de Mediu, ISU Argeș și echipa de Arme, Explozibili și substanțe periculoase, de la IPJ Argeș. Potrivit primarului…