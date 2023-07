Peştera Comarnic, vizitată de studenţii români şi străini CARAS-SEVERIN – Mai multe grupe de studenti din Sibiu și Timisoara, dar si din Egipt, au facut stagiul de practica in ariile naturale din Parcul National Semenic-Cheile Carasului! Cea mai salbatica pestera din Banat si una dintre cele mai frumoase din tara, pestera Comarnic din Parcul National Semenic-Cheile Carasului, este din anul 1947 rezervatie speologica. Recent, pestera Comarnic a fost vizitata de studenții secției de Biologie a Universitații „Lucian Blaga“din Sibiu, aflati in stagiu de practica in Parcul National Semenic. De asemenea, si studentii Facultatii de Agricultura din cadrul Universitatii… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

