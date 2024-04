Peștera Comarnic, a doua cea mai mare din Banat, redeschisă pentru vizitatori (foto) De la inceputul acestei luni, peștera Comarnic, inchisa vizitatorilor in lunile de iarna, a fost redeschisa pentru numeroșii turiști care iubesc calatoriile fascinante și pline de mister din lumea subterana, fiind unul din locurile preferate pentru amatorii de aventuri inedite. Un muzeu natural Peștera, a doua ca marime din Banat, cu o lungime de peste […] Articolul Peștera Comarnic, a doua cea mai mare din Banat, redeschisa pentru vizitatori (foto) a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

