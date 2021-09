Un grup de marinari italieni a prins un pește care arata ca o incrucișare intre un porc și un rechin. Oamenii s-au aratat șocați sa vada o astfel de creatura, pentru care exista și o explicație logica. Peștele cu bot de porc a fost pescuit de niște marinari italieni Creatura a fost vazuta plutind deasupra […] The post Peștele cu bot de porc a fost pescuit de niște marinari italieni. Cum arata bizara creatura cu corp de rechin VIDEO appeared first on IMPACT .