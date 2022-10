Peste149 de morți la petrecerea de Halloween din Seul. Au participat 100.000 de oameni Corpuri insirate pe trotuar sub paturi sau alte giulgiuri improvizate, masaje cardiace efectuate in strada de trecatori la cererea pompierilor coplesiti de numarul victimelor, oameni deghizati sau in tinute de seara alergand panicati. Așa a aratat, aseara, așa-zisa petrecere de Halloween din Seul, capitala Coreei de Sud. A crescut vertiginos numarul morților de la petrecerea de Halloween de aseara din Seul , capitala Coreei de Sud: cel putin 149 de persoane au murit si alte 150 au fost ranite. Accidentul, unul dintre cele mai grave din istoria recenta a Coreei de Sud, a avut loc sambata seara… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

