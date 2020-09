Stiri pe aceeasi tema

- Peste 300 de școli și gradinițe din Timiș vor aincepe cursurile in 14 septembrie, in scenariul verde, iar una in scenariul roșu. Astazi, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, condus de prefectul Liliana Oneț, a hotarat scenariul in care vor funcționa cele 600 unitați de invațamant din Timiș.…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Prahova a aprobat, in ședința extraordinara desfașurata miercuri, 9 septembrie 2020, scenariile dupa care vor funcționa unitațile de invațamant din județ incepand prima zi de școala, 14 septembrie. Potrivit informațiilor furnizate de Prefectura Prahova,…

- Aproximativ un sfert din unitatile de invatamant din judet vor functiona fara autorizatie sanitara in noul an scolar, solicitarile de autorizare fiindu-le respinse din motive precum lipsa sursei de apa potabila, grupurile sanitare necorespunzatoare ori din cauza starii cladirilor, potrivit unui informari…

- Localitatea Bara din județul Timiș a fost declarata zona roșie de catre Direcția de Sanatate Publica, acest lucru insemnand ca elevii vor trebui sa faca școala on-line. Cu toate acestea, in localitate nu exista internet, astfel ca elevii vor primi temele acasa, pe foi xerox. In Bara exista doar șapte…

- Doi angajați ai Primariei Leordina au fost confirmați ca fiind infectați cu noul coronavirus. Se pare acestia ar fi fost descoperiti cu virusul de mai bine de o saptamana, insa Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Maramureș și Direcția de Sanatate Publica Maramureș nu au considerat necesar,…

- Directiile de sanatate publica trebuie sa informeze pana la data de 7 septembrie inspectoratele scolare si comitetele pentru situatii de urgenta cu privire la situatia epidemiologica la nivelul fiecarei localitati, in functie de care vor fi luate masuri pentru inceperea scolii, prevede unui proiect…

- Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET“: Blocarea creșterii salariale in invațamant arata incapacitatea Guvernului de a gestiona inceperea anului școlar in condiții de siguranța și va duce la conflicte de munca! Executivul a demonstrat ca nu este interesat/capabil sa gaseasca soluții viabile…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca in fiecare scoala au fost elaborate trei scenarii in functie de numarul de bolnavi din localitate. Decizia finala va fi luata local de Comandamentul judetean pentru Situatii de Urgenta, a spus presedintele. Scenariul verde presupune ca toti elevii merg la scoala,…