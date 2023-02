Stiri pe aceeasi tema

- In 2022, numarul apelurilor de urgența preluate intr-o limba straina a crescut cu 16% fața de anul precedent. S-au inregistrat 24.383 de astfel de apeluri fața de 20.944 in 2021. Numarul apelurilor la 112 procesate in limba ucraineana și rusa a crescut la peste 1000 in 2022 fața de 2021, cand au reprezentat…

- In 2022, numarul apelurilor de urgenta preluate intr-o limba straina a crescut cu 16% fata de anul precedent. S-au inregistrat 24.383 de astfel de apeluri fata de 20.944 in 2021. Numarul apelurilor la 112 procesate in limba ucraineana si rusa a crescut la peste 1000 in 2022 fata de 2021, cand au reprezentat…

- 11 februarie este Ziua Europeana a Numarului de Urgența 112! Anul acesta se implinesc 19 ani de la inființarea, in Romania, a Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgența, administrat de Serviciul de Telecomunicații Speciale. Pentru a semnaliza importanța misiunii Serviciului de urgența 112 și…

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) a aratat, luni, cum functioneaza tehnologia cu ajutorul careia a putut fi salvata femeia bagata cu forta de partenerul ei in portbagajul unui autoturism , caruia ulterior i-a dat foc, informeaza Agerpres. Luni dimineata, politistii bucuresteni au fost alertati…

- Președintele mulțumește STS-ului. Klaus Iohannis a fost prezent marți la aniversarea a 30 de ani de activitate a Serviciului de Telecomunicații Speciale. In cadrul evenimentului organizat cu mare pompa la Cercul Militar Național, ocupantul fotoliului de la Cotroceni a menționat principalele realizari…

- In ultimii doi ani de pandemie 2020-2021 nu s-a achizitionat nicio ambulanta, a recunoscut, marti, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. Parcul auto al serviciului de urgența Cluj a primit ultimele ambulanțe in 2019.