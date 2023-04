Stiri pe aceeasi tema

- Lipsa actelor de proveniența a marfii, unitați de transport dotate necorespunzator, precum și alte incalcari au fost scoase la iveala de inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). In perioada 08-09 aprilie, aceștia au efectuat controale privind respectarea cerințelor sanitare…

- Inspectorii sanitari veterinari si pentru siguranta alimentelor impreuna cu reprezentanti ai Inspectoratului General al Politiei Romane IGPR ndash; Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, au efectuat in data de 06.04.2023, un control tematic la nivelul unitatilor de procesare, depozitare…

- Inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor(DSVSA) Satu–Mare au realizat, in perioada menționata, 93 acțiuni de control. Verificarile au vizat: unitați de abatorizare, unitați de procesare carne și lapte, unitați catering depozite alimentare, hipermarketuri, supermarketuri,…

- ​In anul 2022, Registrul Auto Roman a verificat in trafic, din punct de vedere tehnic, peste 76.000 de vehicule la nivelul intregii țari. In urma controalelor, inspectorii RAR au constatat ca 45% dintre acestea aveau deficiențe tehnice majore, iar 5.000 de vehicule prezentau pericol iminent de accident.

- Inspectorii sanitari-veterinari au aplicat amenzi in valoare totala de 823.200 de lei unor operatori economici din industria agroalimentara, in urma celor 9.841 de controale desfasurate in luna februarie 2023, la nivel national, inclusiv in municipiul Bucuresti. Potrivit unui comunicat de presa al Autoritatii…

- Saptamina trecuta, Directorul general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor a aprobat Ordinul nr. 57 cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a normelor de certificare sanitara veterinara a marfurilor supuse controlului sanitar veterinar de stat, anunța instituția, transmite…

- In contextul inregistrarii infecțiilor alimentare in perioada sarbatorilor de iarna, responsabilii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor anunța ca au intocmit 22 de procese-verbale și au aplicat restricții de comercializare a produselor alimentare neconforme de origine animala și non-animala…

- Inspectorii sanitari-veterinari au confiscat peste sase tone de carne de vita congelata, provenita din comertul intracomunitar si din import, in urma unei actiuni de control desfasurate in perioada 8 - 10 ianuarie 2023, a anuntat, joi, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta…