- La o zi de dupa ce Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Timiș a decis inchiderea restaurantelor in Timiș, iata ca un for superior, Comitetul Național a decis redeschiderea lor. Prin HOTARARE nr. 49 din 13.10.2020, privind propunerea prelungirii starii de alerta și a masurilor necesar a fi aplicate…

- Noul coronavirus face ravagii la Slobozia. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a anuntat primele restrictii la Slobozia, unde, in ultimele doua saptamani s-a inregistrat o incidenta a infectarilor cu COVID-19 de 1,58/1.000 de locuitori. Astfel, restuarentele, cafenelele, muzeele si salile…

- Prefectul Liliana Oneț a convocat astazi ședința extraordinara a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, in cadrul careia... The post In patru localitați din Timiș, rata de infectare a depașit pragul de trei la mia de locuitori. Trei dintre acestea se afla langa Timișoara appeared first on…

- Timisul a depasit astazi coeficientul de infectare de 1,5 la mia de locuitori. In Timisoara coeficientul este mai mare decat media judeteana: 1,86/1.000. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența va decide luni masurile care se impun in perioada urmatoare. Cu un coeficient de 1,52, judetul Timis…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Valcea a decis, marti, obligativitatea purtarii mastii de protectie in spatii deschise, dar si impunerea de restrictii in ceea ce priveste functionarea localurilor din spatii inchise, suspendarea targurilor, interzicerea petrecerilor si a altor evenimente…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a decis ca, incepand de miercuri, activitatea restaurantelor si cafenelelor cu activitate in interiorul cladirilor sa se desfasoare doar pana la miezul noptii in municipiul Giurgiu – unde rata de infectare este de 1,6 la mia de locuitori – si in alte trei…

- Localitatea Suhurlui din judetul Galati are o rata de imbolnavire cu noul coronavirus de peste 5 la mia de locuitori, astfel ca elevii ar urma sa invete doar de acasa, online, o decizie finala urmand insa sa fie luata de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta. Sapte localitati ar urma sa adopte…

- Prefectura Dambovita anunta ca la nivelul judetului, la data de 01 septembrie 2020, rata de incidenta a cazurilor de COVID-19 cumulata in ultimele 14 zile a fost de 0,72/.1000 de locuitori, sub pragul prevazut de 1,5/1.000 de locuitori.