Peste un sfert de milion de procese în instanță pentru recalcularea pensiilor De la intrarea in vigoare a Legii nr. 263/2010 și pana in prezent au fost inregistrate peste 250.000 de procese in instanța pentru recalcularea pensiilor sau contestarea deciziilor de pensionare, aflate in diferite etape procesuale – fond sau apel. Aceste litigii implica cheltuieli atat pentru pensionari cat și pentru stat (au ajuns la peste 10 milioane de lei/2020). In perioada 1 ianuarie 2019 – 1 iunie 2021, de exemplu, peste 27.000 de litigii au ajuns in faza de apel (conform www.rolii.ro ). „Se ajunge la cereri in instanța pentru recalcularea pensiilor și pentru ca oamenii nu știu sau nu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

