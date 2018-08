Stiri pe aceeasi tema

- Peste un milion de persoane sunt gazduite in centrele de sinistrati din Kerala, au anuntat marti responsabili din acest stat din sudul Indiei, lovit de un violent muson, soldat cu peste 410 de morti, informeaza AFP. Scaderea treptata a apelor, in urma diminuarii precipitatiilor, a dezvaluit…

- Sute de morți și aproape un milion de sinistrați este bilanțul inca provizoriu al inundatiilor care au devastat provincia Kerala din sudul Indiei. Apele incep sa se retraga, dar apar noi pericole, de exemplu, riscul izbucnirii unor epidemii. Peste 20 ...

- Premierul indian Narendra Modi, care a inspectat sambata din elicopter zonele afectate de inundatii in statul Kerala, a promis mai multe elicoptere, barci si alte echipamente necesare pentru evacuarea zecilor de mii de persoane ramase izolate, potrivit Reuters. Exista teama ca bilantul…

- New Delhi, 9 aug /Agerpres/ - Ploile care au cazut continuu in statul indian Kerala (sud) au provocat moartea a 22 de persoane, in timp ce mii de oameni au ramas izolati, au informat joi autoritatile potrivit DPA. ''Cel putin 22 de decese au fost inregistrate in ultimele 24 de ore in districtele…

- Cel putin 15 persoane au murit in India in urma inundatiilor si alunecarilor de teren produse in ultimele zile, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro, potrivit Mediafax.In total, bilantul intemperiilor produse in sezonul musonic de anul acesta a ajuns la 200 de morti in India. Alunecari…

- Autoritatile locale din Babeni au inceput, marti, evacuarea a aproximativ 70 de persoane din circa 25 de gospodarii, din cauza pericolului de inundatii, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru...

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat, duminica seara, ca nu mai sunt localitati izolate in urma inundatiilor, doar 100 de persoane evacuate si ca, in mod cert, va trebui accesat mecanismul fondului de solidaritate, mentionand ca a avut o discutie telefonica, in acest sens, cu comisarul…

- Cel putin 23 de persoane si-au pierdut viata si peste jumatate de milion au fost afectate de inundatiile cauzate de ploile musonice torentiale care au devastat mai multe state din nord-estul Indiei, au indicat autoritatile locale, citate luni de agentia DPA.