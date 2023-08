Stiri pe aceeasi tema

- ONU scoate la iveala efectul razboiului asupra sistemelor alimentare și de sanatate din Sudan. Peste 1 milion de persoane au fugit in statele vecine, din cauza ca oamenii raman fara hrana și mor din cauza lipsei de asistența medicala dupa patru luni de violențe, conform Națiunilor Unite, informeaza…

- Cel putin 12 persoane au fost ucise intr-o explozie la o benzinarie din Daghestan, in sudul Rusiei. Deflagratia a avut loc in capitala regionala Makhachkala, care se afla pe coasta Marii Caspice, la ora locala 21:40 (19:40 BST), potrivit BBC, citat de news.ro.Alte 60 de persoane au fost ranite, in…

- Peste un milion de oameni au fost forțați sa iși paraseasca locuințele din cauza ravagiilor facute de o furtuna in provincia Hebei din nord-estul Chinei. Oficialii au avertizat ca ar putea dura o luna pana cand apele se vor retrage in unele zone, potrivit

- Zborul Timișoara – Heraklion de luni, 24 iulie, ar fi trebuit sa decoleze la ora 12.50. Aeronava, insa, s-a defectat, iar pana spre seara pasagerii au fost ținuți in aeroport, fara sa li se explice ce au de facut. La un moment dat, tabela cu plecari indicase ora 19:00, dar acest termen a fost depașit…

- Municipalitatea din Rijkevorsel a interzis consumului de alcool in locurile publice din cauza nenumaratelor scandaluri provocate la beție de romanii veniți ca lucratori sezonieri in aceasta localitate pitoreasca din provincia Anvers.

- Protest fara precedent in Polonia. Jumatate de milion de oameni au iesit in strada, in Varsovia, din cauza prețurilor mari. Este cel mai mare protest organizat dupa caderea comunismului in 1989. Manifestantii au fluturat steagul Poloniei, au scandat lozinci impotriva Guvernului și au purtat pancarte…

- CFR Cluj a anunțat ca nu mai ofera online bilete gratuite la meciul de baraj cu FC U Craiova, pentru ca unii au abuzat.”Din cauza unor persoane care au profitat cu rea-credința de faptul ca biletele pentru meciul de baraj sunt cu titlu gratuit, și le-au comandat intr-un numar nejustificat, am decis…

- Mulți oameni mor anual din cauza poluarii, insa sunt unii care sfarșesc chiar din cauza poluarii din locuința proprie. Experții au anunțat acum care este cea mai poluata camera din casa. Aceștia susțin ca e mai periculos sa stai aici decat intr-o intersectie aglomerata. Milioane de oameni mor in fiecare…