Digitalizarea si robotizarea vor aduce peste un milion de locuri noi de munca in Romania in urmatorii 10 ani, pe fondul aparitiei noilor tehnologii care aduc schimbari majore in economie si in conditiile in care scoala romaneasca trebuie reformata, estimeaza specialistii intr-o analiza Factory 4.0 & Frames, publicata joi. "Peste 10 ani, multe dintre joburile din prezent vor fi disparute, in timp ce altele noi, focusate pe creativitate si servicii de suport, vor fi lansate atat in mediul privat cat si in sectorul public. In urma cu 20-30 de ani, dupa Revolutie, multa lume visa la o cariera intr-o…