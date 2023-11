Consiliul Județean Vrancea și-a propus sa doteze cu echipamente tehnologice patru unitați de invațamant pe care le are in subordine, dat fiind ca a obținut in acest sens fonduri prin Planul Național de Redresare și Reziliența. Potrivit unui contract scos la licitație, in total este vorba despre 1.037.843,62 lei fara TVA, suma din care vor […] Articolul Peste un milion de lei pentru dotarea unitaților de invațamant subordonate CJ Vrancea apare prima data in Monitorul de Vrancea .