Din acest an scolar, 412 elevi de la Scoala Gimnaziala din Sag vor beneficia zilnic de mancare gatita prin programul national “Masa calda in scoli”, finantat de Ministerul Educatiei. Pentru Sag, investitia ministerului inseamna peste un milion de lei. In Timis sunt sase unitati scolare, din 300 la nivel national, care vor beneficia de programul ... The post Peste un milion de lei de la Ministerul Educatiei pentru Programul “Masa calda in scoli” la Sag appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .