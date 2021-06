Stiri pe aceeasi tema

- Peste un milion de persoane au primit deja certificate digitale UE privind COVID-19, ceea ce ar trebui sa faciliteze calatoriile in aceasta vara pe teritoriul Uniunii Europene, a anuntat marti comisarul european pentru justitie Didier Reynders intr-o interventie in Parlamentul European, potrivit AFP.

- De la 1 iulie vom putea circula liber in spațiul Uniunii Europene cu certificatul de sanatate. Parlamentul European și statele membre au ajuns la un acord, dupa negocieri intense. Euroaleșii ar fi dorit ca testele COVID sa fie gratuite, insa țarile membre s-au opus, pentru ca vaccinarea e gratis. Certificatele…

- Certificatul verde digital al Uniunii Europene pentru COVID-19 ar trebui sa fie functional de la 1 iulie, a declarat vineri comisarul european pentru justitie, Didier Reynders, salutand recentul acord intre Parlamentul European si Consiliul UE drept „o veste buna pentru toti cetatenii europeni”, relateaza…

- Institutiile europene au ajuns joi la un acord provizoriu asupra Certificatului digital UE Covid-19, care va fi implementat vara aceasta. „Fum alb: avem un acord asupra propunerii Comisiei pentru un certificat digital Covid”, a anuntat pe Twitter comisarul Didier Reynders. „Oferim aceasta…

- Comisarul european pentru justitie, Didier Reynders, a declarat marti ca se asteapta ca certificatul digital de vaccinare european anti-COVID-19 sa fie demarat mai intai cu un proiect pilot la inceputul lunii iunie, astfel incat sistemul complet si reglementarile care-l insotesc sa intre vigoare la…

- Adeverintele electronice verzi vor facilita libera circulatie in conditii de siguranta Comisia Europeana propune crearea unui certificat electronic verde COVID. Aceasta ar facilita libera circulatie in interiorul Uniunii Europene, in conditii de siguranta COVID-19. Adeverinta electronica verde va dovedi…