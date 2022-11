Peste un miliard de euro este prejudiciul calculat in dosarele DIICOT susceptibile de a fi inchise in urma deciziilor CCR și Inaltei Curți privind prescripția, anunța Asociația Forumul Judecatorilor. Potrivit unui raspuns primit de Asociația Forumul Judecatorilor de la Ministerul Public, au fost identificate 288 de dosare aflate in faza de urmarire penala și 317 de dosare aflate in camera preliminara sau in faza de judecata, care ar putea fi inchise dupa deciziile pe prescripție. Prejudiciul calculat in aceste dosare este de peste un miliard de dolari. Inalta Curte de Casație și Justiție a adoptat…