- Doua persoane banuite de trafic de droguri de risc au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, prin dispozitia judecatorului de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Timis, dupa ce unul dintre suspecti a fost prins in flagrant in timp ce comercializa droguri, potrivit Agerpres.Politistii…

- Școlile din Romania, invadate de droguri! Consumul de substanțe interzise aproape s-a dublat in 10 ani Școlile din Romania, invadate de droguri! Consumul de substanțe interzise aproape s-a dublat in 10 ani In Romania, fenomenul consumului de droguri pare sa scape de sub control, semn ca numarul tinerilor…

- Ancheta a polițiștilor de la crima organizata din Timișoara in cazul unei rețele specializate pe traficul de droguri. Oamenii legii au descins in 9 locații din Timiș, Cluj și Mehedinți de unde au ridicat peste un kilogram de cocaina, peste un kilogram de 3CMC, dar și canabis, ecstasy și LSD. Unul dintre…

- O femeie a fost prinsa de polițiștii rutieri din Cluj-Napoca cu 1 kilogram de 3-CMC, drog sintetic denumit și „cristal”, ascuns in mașina, arata un comunicat DIICOT. Procurorii DIICOT au dispus ieri reținerea inculpatei, pentru savarșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc. In seara de 27…

- Au fost luate primele masuri importante impotriva persoanelor banuite ca ar fi vandut droguri in școli și licee din Targoviște. Dupa ce inițial, in urma audierilor, au fost reținute șase persoane pentru trafic de droguri de risc, pe parcursul zilei de miercuri, 27 septembrie, magistrații au decis ca…

- Au aparut informații potrivit carora la petrecerea cu droguri la care a participat Vlad Pascu, cel care a omorat cu mașina doua persoane la 2 Mai, au fost și copiii unor persoane publice și șefi de instituții din județul Constanța. Președintele Sindicatului Europol spune ca are informații ca provin…

- Azi, 12 septembrie, cei care au preluat lucrarile de pe strada Stefan cel Mare din municipiul Constanta, Mooz Services, au spart conducta de gaze.La fata locului se afla si Politia Locala. Acestia au blocat accesul in zona. Este vorba despre conducta de gaze principala. Citeste si:Stiri din Constanta.…

- Un polișit a fost prins, astazi, in flagrant, in Brașov, cu o cantitatea impresionanta de substanțe interzise.Ar fi vorba despre aproximativ 1 kilogram de cocaina, susțin sursele citate. S-ar parea ca acesta este polițist la Secția 5, iar in momentul flagrantului era in timpul sau liber.Nu puține sunt…